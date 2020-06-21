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Авария в Туймазинском районе: в аварии фуры Scania и ВАЗ-2112 погиб водитель

Авария в Туймазинском районе: в аварии фуры Scania и ВАЗ-2112 погиб водитель

Туймазинский район | 21 июн 2020 | 16:31

В Туймазинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием фуры Scania и ВАЗ-2112. Известно, что ДТП случилось сегодня, 21 июня, около села Кандры.



Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, водитель легковушки скончался на месте. От сильного удара машину выкинуло в кювет, а большегруз развернуло на 90 градусов. Сейчас на трассе образовалась большая пробка.

— В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, погиб мужчина 1982 года рождения.
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В целях оказания помощи на место выезжали спасатели Аварийно-спасательной службы. Спасатели деблокировали погибшего, — рассказали в ведомстве.

Вчера, 20 июня, в Иглинском районе произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков и одного легкового автомобиля. Водитель фуры скончался на месте происшествия, не успев затормозить, и врезался в попутный фургон.

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Источник: ufa1.ru

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