Авария в Туймазинском районе: в аварии фуры Scania и ВАЗ-2112 погиб водитель

Туймазинский район | 21 июн 2020 | 16:31

В Туймазинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием фуры Scania и ВАЗ-2112. Известно, что ДТП случилось сегодня, 21 июня, около села Кандры.







Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, водитель легковушки скончался на месте. От сильного удара машину выкинуло в кювет, а большегруз развернуло на 90 градусов. Сейчас на трассе образовалась большая пробка.

— В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, погиб мужчина 1982 года рождения.

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