Стали известны результаты экспертизы найденных тел детей Мазовых

Уфа | 22 июн 2020 | 15:04

В Уфе была проведена экспертиза тел утонувших детей Мазовых. 8-летний и 5-летний ребёнок были найдены в Белой спустя 8 месяцев поисков.







По данным одного из источников, причины смерти одного из детей (кого именно – не уточняется) не удалось установить. На теле ребёнка нет никаких следов насилия или ран.



Кроме этого стало известно, что тело одного из братьев было перевязано бечевкой. Отца детей до сих пор не могут найти.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: СК Башкирии