Стали известны результаты экспертизы найденных тел детей Мазовых Уфа | 22 июн 2020 | 15:04 В Уфе была проведена экспертиза тел утонувших детей Мазовых. 8-летний и 5-летний ребёнок были найдены в Белой спустя 8 месяцев поисков. По данным одного из источников, причины смерти одного из детей (кого именно – не уточняется) не удалось установить. На теле ребёнка нет никаких следов насилия или ран.Кроме этого стало известно, что тело одного из братьев было перевязано бечевкой. Отца детей до сих пор не могут найти. Читайте также: Стали известны версии гибели детей Мазовых Напоминаем, что история Мазовых началась ещё в октябре 2019 года. Отец увёз двух сыновей после ссоры с женой. Их искали восемь месяцев, и только 19 и 20 июня 2020 года тела двух мальчиков всплыли на воде.Кроме того, стало известно, где и при каких обстоятельствах обнаружили тела пропавших детей Мазовых.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: bash.news Фото: СК Башкирии Поделиться: Читайте также