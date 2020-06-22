Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » На севере Башкирии произошло землетрясение

На севере Башкирии произошло землетрясение

На севере Башкирии произошло землетрясение

| 22 июн 2020 | 19:13

В Башкирии была зафиксирована сейсмическая активность. За последние несколько дней на Урале произошла целая серия землетрясений. 



По информации cheltv.ru, первые толчки появились 18 июня и с периодичностью продолжались в течение трех дней. Сообщается, что землетрясения затронули Челябинскую, Оренбургскую области, а также север Башкирии. 

Амплитуда толчков не превысила 2,3 балла, поэтому для местных жителей они были незаметными. При такой интенсивности землетрясения видны лишь минимальные колебания на верхних этажах высотных зданий. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: cheltv.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: