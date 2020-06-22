На севере Башкирии произошло землетрясение

| 22 июн 2020 | 19:13

В Башкирии была зафиксирована сейсмическая активность. За последние несколько дней на Урале произошла целая серия землетрясений.







По информации cheltv.ru, первые толчки появились 18 июня и с периодичностью продолжались в течение трех дней. Сообщается, что землетрясения затронули Челябинскую, Оренбургскую области, а также север Башкирии.



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Фото: cheltv.ru

Амплитуда толчков не превысила 2,3 балла, поэтому для местных жителей они были незаметными. При такой интенсивности землетрясения видны лишь минимальные колебания на верхних этажах высотных зданий.