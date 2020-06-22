Водолазы рассказали, почему так долго не могли найти тела детей Мазовых

Уфа | 22 июн 2020 | 19:30

В минувшие выходные всю республику потрясла новость о нахождении тел детей Мазовых, которые пропали 8 месяцев тому назад. Скелеты двух братьев, 8-летнего Ильи и 5-летнего Славы, были найдены в реке Белой.



«КП – Уфа» расспросила спасателя-водолаза Владимира Темашева о подробностях произошедшего. Он рассказал, почему тела так долго не могли найти. К слову, водолазы искали детей в воде до тех пор, пока не пришли морозы.







Владимир Темашев, спасатель-водолаз, начальник аварийно-спасательной службы:



Наши реки очень замутненные, и водолазы практически работают под водой на ощупь. Естественно, эффективность их работы она больше не визуальная, а тактильная. На дне наших рек очень много коряг и различного мусора, особенно на Уфимке, ко всему этому они заиленные. То есть, когда водолаз работает, он поднимает ил, это осложняет работу спасателя

Ладно бы мы искали в реке шириной три метра, а искать приходилось по всей акватории, все равно, что искать иголку в стоге сена. Нет никакого непрофессионализма в нашей работе, мы сделали все, что могли. Пытались искать и водолазы, и путем траления. По прогнозам мы понимали, что если они в реке, то мы найдем их после паводка. Так и произошло









Кроме этого, спасатели долго не знали, где искать тела, говорит специалист.Также Владимир отметил, что факт нахождения детей практически в одно время – это всего лишь совпадение.Напоминаем, что 37-летний Артём Мазов, который является отцом мальчиков, забрал детей в прошлом октябре и исчез с ними в неизвестном направлении. Известно, что до этого он поссорился со своей женой Эльмирой. Через двое суток после исчезновения спасатели нашли на территории санатория «Речные зори» автомобиль Артёма и надувной матрас, который принадлежал семье. С того момента водолазы начали поиски пропавших в воде. 19 и 20 июня тела мальчиков всплыли в разных местах в Уфе. Тела 8 месяцев пролежали под водой, от них остались только скелеты, обтянутые одеждой.

Продолжаются поиски отца семейства. По одной из версий, Артём Мазов причастен к убийству собственных детей.



Вчера, 21 июня, была проведена экспертиза тел детей, которая показала отсутствие на них каких-либо следов насилия.





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