Водолазы рассказали, почему так долго не могли найти тела детей Мазовых

В минувшие выходные всю республику потрясла новость о нахождении тел детей Мазовых, которые пропали 8 месяцев тому назад. Скелеты двух братьев, 8-летнего Ильи и 5-летнего Славы, были найдены в реке Белой.
«КП – Уфа» расспросила спасателя-водолаза Владимира Темашева о подробностях произошедшего. Он рассказал, почему тела так долго не могли найти. К слову, водолазы искали детей в воде до тех пор, пока не пришли морозы.
Владимир Темашев, спасатель-водолаз, начальник аварийно-спасательной службы:
Наши реки очень замутненные, и водолазы практически работают под водой на ощупь. Естественно, эффективность их работы она больше не визуальная, а тактильная. На дне наших рек очень много коряг и различного мусора, особенно на Уфимке, ко всему этому они заиленные. То есть, когда водолаз работает, он поднимает ил, это осложняет работу спасателя
Кроме этого, спасатели долго не знали, где искать тела, говорит специалист.
Владимир Темашев, спасатель-водолаз, начальник аварийно-спасательной службы:
Ладно бы мы искали в реке шириной три метра, а искать приходилось по всей акватории, все равно, что искать иголку в стоге сена. Нет никакого непрофессионализма в нашей работе, мы сделали все, что могли. Пытались искать и водолазы, и путем траления. По прогнозам мы понимали, что если они в реке, то мы найдем их после паводка. Так и произошло
Также Владимир отметил, что факт нахождения детей практически в одно время – это всего лишь совпадение.
Напоминаем, что 37-летний Артём Мазов, который является отцом мальчиков, забрал детей в прошлом октябре и исчез с ними в неизвестном направлении. Известно, что до этого он поссорился со своей женой Эльмирой. Через двое суток после исчезновения спасатели нашли на территории санатория «Речные зори» автомобиль Артёма и надувной матрас, который принадлежал семье. С того момента водолазы начали поиски пропавших в воде. 19 и 20 июня тела мальчиков всплыли в разных местах в Уфе. Тела 8 месяцев пролежали под водой, от них остались только скелеты, обтянутые одеждой.
Продолжаются поиски отца семейства. По одной из версий, Артём Мазов причастен к убийству собственных детей.
Вчера, 21 июня, была проведена экспертиза тел детей, которая показала отсутствие на них каких-либо следов насилия.