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Авария в Мишкинском районе: на трассе у деревни Чебыково столкнулись KIA Optima, автобус «Нефаз» и бензовоз Scania

Авария в Мишкинском районе: на трассе у деревни Чебыково столкнулись KIA Optima, автобус «Нефаз» и бензовоз Scania

Мишкинский район | 22 июн 2020 | 21:42

В Мишкинском районе Башкирии произошла крупная авария. Известно, что сегодня, 22 июня, на трассе у деревни Чебыково столкнулись KIA Optima, автобус «Нефаз» и бензовоз Scania.



Как сообщили в региональной госавтоинспекции, крупное ДТП произошло на автодороге республиканского значения Бирск — Тастуба — Сатка, водитель Scania при спуске не применил торможение на мосту. Отметим, что вчера на этом же месте фура протаранила легковушку и упала с этого же моста. В МЧС Башкирии добавили, что в аварии пострадали три человека, среди них двое детей — они находились в легковом автомобиле.

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— По прибытии установлено, что в результате ДТП погиб 1 человек. В автобусе «Нефаз» находились 3 человека, в том числе 2 пассажира (не пострадали). Сотрудники МЧС России произвели деблокирование зажатых пассажиров и осуществляют дежурство в целях недопущения возгорания топлива в автоцистерне во время перелива. Организован объезд через деревню Чебыково в Бекшиково. Разлива топлива нет. Информация оперативная, подлежит уточнению, — отметили в ведомстве.

Напомним, что 20 июня в Иглинском районе столкнулись четыре грузовика и легковой автомобиль, один водитель погиб на месте.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС Башкирии

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