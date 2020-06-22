Авария в Мишкинском районе: на трассе у деревни Чебыково столкнулись KIA Optima, автобус «Нефаз» и бензовоз Scania

Мишкинский район | 22 июн 2020 | 21:42

В Мишкинском районе Башкирии произошла крупная авария. Известно, что сегодня, 22 июня, на трассе у деревни Чебыково столкнулись KIA Optima, автобус «Нефаз» и бензовоз Scania.







Как сообщили в региональной госавтоинспекции, крупное ДТП произошло на автодороге республиканского значения Бирск — Тастуба — Сатка, водитель Scania при спуске не применил торможение на мосту. Отметим, что вчера на этом же месте фура протаранила легковушку и упала с этого же моста. В МЧС Башкирии добавили, что в аварии пострадали три человека, среди них двое детей — они находились в легковом автомобиле.

— По прибытии установлено, что в результате ДТП погиб 1 человек. В автобусе «Нефаз» находились 3 человека, в том числе 2 пассажира (не пострадали). Сотрудники МЧС России произвели деблокирование зажатых пассажиров и осуществляют дежурство в целях недопущения возгорания топлива в автоцистерне во время перелива. Организован объезд через деревню Чебыково в Бекшиково. Разлива топлива нет. Информация оперативная, подлежит уточнению, — отметили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС Башкирии