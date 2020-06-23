Стали известны подробности смертельной аварии в Мишкинском районе Башкирии | видео

Мишкинский район | 23 июн 2020 | 10:30

Накануне вечером, 22 июня, в Мишкинском районе, на находящемся на ремонте мосту с реверсивным движением через реку Шады, автодороги республиканского значения Бирск-Тастуба-Сатка, произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.









Со слов водителя бензовоза на базе КамАЗ, 50-летнего жителя Уфы, отказ тормозной системы стал причиной проезда на запрещающий сигнал светофора на 7 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, близ д.Чебыково. На данном участке дороги в данный момент ведутся ремонтные работы, движение организовано со светофорным регулированием по одной полосе для обоих направлений. КамАЗ с 16 т дизтоплива двигался со стороны Бирска в направлении с.Караидель на спуск. Далее последовало столкновение со встречными «Киа Оптима» и пассажирским автобусом НефАЗ.









Как стало известно, в результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибла 33-летняя уфимка, пассажирка легковушки. Момент аварии в машине за рулем был ее 35-летний муж и в качестве пассажиров – трое их детей, 5-летние девочки-двойняшки и 8-летняя дочь. Все они получили различные травмы.Сотрудники МЧС России произвели деблокирование зажатых пассажиров и осуществляют поддежуривание в целях недопущения возгарания топлива в автоцистерне, во время перелива.По сообщению республиканской Госавтоинспекции, других пострадавших в этом ДТП не зарегистрировано. Утечки топлива из бензовоза не произошло.

В пассажирском автобусе кроме водителя находились два пассажира.



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Фото: УГИБДД МВД по РБ

В данный момент проводится расследование, в ходе которого будут установлены условия и причины возникновения дорожно-транспортного происшествия.