В Бирске при пожаре в жилом доме погиб мужчина

По информации МЧС по Башкирии, в республике произошел пожар, после тушения которого нашли тело погибшего мужчины.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в двух соседних домах на Красноармейской улице в Бирске. Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что в результате огня повредило дощатый пристрой одноэтажного дома и кровлю одноэтажного кирпичного дома.
Когда пожар потушили, то в ходе разбора обнаружили тело 57-летнего хозяина одного из домов. Причины пожара и обстоятельства смерти пока что уточняются. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram