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В Бирске при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Бирске при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Бирский район | 23 июн 2020 | 11:30

По информации МЧС по Башкирии, в республике произошел пожар, после тушения которого нашли тело погибшего мужчины.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в двух соседних домах на Красноармейской улице в Бирске. Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что в результате огня повредило дощатый пристрой одноэтажного дома и кровлю одноэтажного кирпичного дома. 
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Когда пожар потушили, то в ходе разбора обнаружили тело 57-летнего хозяина одного из домов. Причины пожара и обстоятельства смерти пока что уточняются. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

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