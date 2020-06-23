В Бирске при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Бирский район | 23 июн 2020 | 11:30

По информации МЧС по Башкирии, в республике произошел пожар, после тушения которого нашли тело погибшего мужчины.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в двух соседних домах на Красноармейской улице в Бирске . Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что в результате огня повредило дощатый пристрой одноэтажного дома и кровлю одноэтажного кирпичного дома.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по Башкирии

Когда пожар потушили, то в ходе разбора обнаружили тело 57-летнего хозяина одного из домов. Причины пожара и обстоятельства смерти пока что уточняются.