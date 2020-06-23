В Башкирии по факту гибели молодой матери в аварии возбудили уголовное дело

Мишкинский район | 23 июн 2020 | 19:17

Смертельное ДТП с бензовозом и автобусом в Башкирии, где погибла мать троих детей, будет расследовать Следком. По факту столкновения трех автомобилей в Мишкинском районе республики, которое произошло вечером в понедельник, 22 июня, возбудили уголовное дело.







Авария случилась около деревни Чебыково на трассе Бирск-Тастуба-Сатка. Предварительно установлено, что водитель бензовоза на участке со светофорным регулированием проехал на красный сигнал и столкнулся со встречной «Kia», а затем автобусом. В автомобиле «Kia» находилась семья с тремя детьми. 33-летняя женщина погибла на месте.

— Водитель иномарки и двое детей после оказания медпомощи были отпущены, одна пятилетняя девочка госпитализирована в уфимскую больницу №17, — уточнили в ведомстве. — По факту нарушения Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.



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Фото: ГИБДД Башкирии