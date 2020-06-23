"Дети - мое все": погибшая в аварии мать троих девочек души не чаяла в детях

Уфа | 23 июн 2020 | 19:36

Друзья уфимской семьи, которая попала в смертельную аварию на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка в понедельник, 22 июня, рассказали о погибшей матери троих детей.









По дороге в город у деревни Чебыково в их KIA на скорости влетел бензовоз. От полученных травм Алена скончалась на месте. С ней в машине были супруг, восьмилетняя дочь и две пятилетние девочки-близняшки. Супруг Алены, старшая дочь и одна из близняшек сейчас находятся дома, другая с бабушкой лежат в больнице — девочка получила тяжелые травмы. Виновник ДТП уверяет, что у него отказали тормоза, а в ГИБДД Башкирии пообещали обследовать данный участок дороги.









Алена, Артем и их дочери возвращались в Уфу с Павловского водохранилища, где отдыхали в выходные. На мосту у деревни Чебыково в Мишкинском районе Башкирии в их машину на полном ходу влетел бензовоз Scania, протаранив при этом и автобус «Башавтотранс» с пассажирами. 33-летняя Алена погибла на месте, остальных членов ее семьи осмотрели врачи. Но скорая увезла в больницу №17 в Уфе только младшую дочь, врачи диагностировали у нее перелом стопы. Как рассказал близкий друг семьи, супруг Алены, а также близняшки чудом уцелели. У 35-летнего Артема многочисленные переломы, но он вынужден находиться с девочками дома. Женщина сделала данное фото перед выездом домой из Павловки.

По словам друзей, Алена души не чаяла в детях, жила только ими. Даже установила на своей странице в соцсети статус «Дети — мое все».

— Я когда узнал, не смог сдержать слез. Алена и Артем были отличными друзьями, примерной семьей, настолько любили друг друга и всегда отдыхали вместе, — говорит друг супруга погибшей женщины. — У них был семейный бизнес, они занимались нефтепродуктами, поэтому выбраться отдохнуть куда-то надолго у них редко получалось. Алена жила только дочками, никуда без них не ездила. Артем даже с друзьями редко отдыхал, а когда все же выбирался в мужскую компанию, то быстрее торопился домой, потому что старшая дочь без него спать не ложилась. Как теперь дети будут без мамы, не представляю. Алену похоронят в Уфе завтра, 24 июня.

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Фото: из личного архива Алены