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В Нефтекамске в озере Светлое обнаружили тело мужчины

В Нефтекамске в озере Светлое обнаружили тело мужчины

| 23 июн 2020 | 21:17

Сегодня, 23 июня, в Нефтекамске произошел несчастный случай. В озере Светлое было найдено тело 28-летнего парня без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина пошел купаться и не смог самостоятельно выбраться.

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Отмечается, что похожий случай также произошел в деревне Исяново Баймакского района. Накануне, 22 июня, в местном озере Талкас жители обнаружили бездыханное тело 36-летнего мужчины. Медики не смогли ему помочь – он утонул.

В ведомстве отметили, что уже 55 человек погибли на воде с начала 2020 года. Ранее ГорОбзор.ру передавал, что в Дуванском районе утонул 5-летний мальчик.

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Источник: gorobzor.ru

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