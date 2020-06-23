В Нефтекамске в озере Светлое обнаружили тело мужчины
| 23 июн 2020 | 21:17
Сегодня, 23 июня, в Нефтекамске произошел несчастный случай. В озере Светлое было найдено тело 28-летнего парня без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина пошел купаться и не смог самостоятельно выбраться.
Отмечается, что похожий случай также произошел в деревне Исяново Баймакского района. Накануне, 22 июня, в местном озере Талкас жители обнаружили бездыханное тело 36-летнего мужчины. Медики не смогли ему помочь – он утонул.
В ведомстве отметили, что уже 55 человек погибли на воде с начала 2020 года. Ранее ГорОбзор.ру передавал, что в Дуванском районе утонул 5-летний мальчик. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram