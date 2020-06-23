В Нефтекамске в озере Светлое обнаружили тело мужчины

| 23 июн 2020 | 21:17

Сегодня, 23 июня, в Нефтекамске произошел несчастный случай. В озере Светлое было найдено тело 28-летнего парня без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина пошел купаться и не смог самостоятельно выбраться.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram