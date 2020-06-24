Авария в Мелеузе: мотоциклист влетел в автомобиль, который не уступил ему дорогу
Мелеузовский район | 24 июн 2020 | 11:14
23 июня в Мелеузе случилась серьезная авария. На улице Гагарина дорогу не поделили водитель иномарки «Киа Рио» и мотоциклист за рулем «Сузуки».
Как установили автоинспекторы, автомобилист при повороте налево нарушил ПДД и не пропустил встречный транспорт. В итоге 60-летний мужчина протаранил 32-летнего мотоциклиста, и тот попал в больницу.
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Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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