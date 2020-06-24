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Житель Салавата забил знакомого лопатой и топором

Житель Салавата забил знакомого лопатой и топором

Салават | 24 июн 2020 | 11:26

56-летний житель Салавата подозревается в жестоком убийстве своего знакомого. Изувеченное тело 41-летнего мужчины было обнаружено 21 июня в садовом обществе № 21 «БЭМ».



По версии следствия, погибший вместе с подозреваемым распивали алкоголь на даче последнего. Возникшая между собутыльниками ссора переросла в драку. Хозяин дома нанес гостю множественные удары топором и черенком от лопаты по голове и всему телу. От полученных ран мужчина скончался на месте.

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Под тяжестью собранных доказательств оперативно задержанный 56-летний салаватец сознался в убийстве и написал явку с повинной. Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье “Убийство”.


“В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.
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Источник: gtrk.tv

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