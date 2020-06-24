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В Баймакском районе Башкирии в озере утонул мужчина

В Баймакском районе Башкирии в озере утонул мужчина

Баймакский район | 24 июн 2020 | 11:43

Накануне в Баймакском районе Башкирии произошла трагедия. В водоеме в деревне Исяново утонул 36-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.

Трагедия произошла на озере Талкас. Сообщение о ЧП поступило по номеру 112. Спасатели извлекли из водоема тело несчастного.

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Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске произошел несчастный случай. В озере Светлое было найдено тело 28-летнего парня без признаков жизни.

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Источник: bash.news

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