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В Шаранском районе на водохранилище утонул мальчик

В Шаранском районе на водохранилище утонул мальчик

Шаранский район | 24 июн 2020 | 17:13

Одиннадцатилетний мальчик утонул на водохранилище около села Наратасты в Шаранском районе. ЧП произошло накануне днем, 23 июня, однако госкомитет по ЧС Башкирии сообщил о нем только сегодня, 24 июня.



Как следует из сообщения ведомства, мальчик с друзьями пошел купаться, но не рассчитал силы и пошел на дно. Его заметили рыбаки, которые сидели на берегу, но спасти его не успели.

— Для извлечения тела погибшего ребёнка на место трагедии выезжали спасатели Аварийно-спасательной службы ГК ЧС, — рассказали в ведомстве.

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Это уже четвертый ребенок, который утонул в этом году, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии в озере утонул мужчина.

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Источник: ufa1.ru

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