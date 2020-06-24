В Шаранском районе на водохранилище утонул мальчик
Шаранский район | 24 июн 2020 | 17:13
Одиннадцатилетний мальчик утонул на водохранилище около села Наратасты в Шаранском районе. ЧП произошло накануне днем, 23 июня, однако госкомитет по ЧС Башкирии сообщил о нем только сегодня, 24 июня.
Как следует из сообщения ведомства, мальчик с друзьями пошел купаться, но не рассчитал силы и пошел на дно. Его заметили рыбаки, которые сидели на берегу, но спасти его не успели.
— Для извлечения тела погибшего ребёнка на место трагедии выезжали спасатели Аварийно-спасательной службы ГК ЧС, — рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии в озере утонул мужчина.
Источник:
ufa1.ru
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