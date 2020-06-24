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Житель Благовещенского района умер от ожогов в реанимации

Житель Благовещенского района умер от ожогов в реанимации

Благовещенский район | 24 июн 2020 | 17:26

МЧС по Башкирии передали о гибели 42-летнего мужчины. Пострадавший скончался в реанимационном отделении ожогового центра в Уфе.
 



По информации спасателей, погибшего достали из пожара, который произошел вчера, 24 июня, на улице Набережной в Благовещенске. Сообщение о возгорании поступило в 22:45, на место происшествия сотрудники МЧС РБ прибыли в 23:00. 

По прибытию удалось выяснить, что пожар произошел из-за мусора. В результате инцидента 42-летний мужчина получил термические ожоги, его госпитализировали в реанимационное отделение ожогового центра, где позже он скончался. 

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После спасатели выяснили, что рядом с матрацем, на котором был мужчина, был разведен костер, оттуда огонь и перекинулся на мусор. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

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