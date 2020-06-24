В Уфе задержали неадекватного мужчину с ножом | видео

Уфа | 24 июн 2020 | 17:37

Сегодня в башкирской столице произошел инцидент с пешеходом, который напугал прохожих своим поведением. Мужчина переходил дорогу на Проспекте Октября в районе железнодорожной больницы с ножом в руках. По словам очевидцев, пешеход вел себя явно неадекватно, кричал и размахивал холодным оружием.





Инспекторы ДПС задержали возмутителя спокойствия посреди оживленной трассы, нож был изъят.

“По предварительной информации, сотрудниками Полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г.Уфе на проезжей части был замечен пешеход, в руках которого был нож. Мужчина повел себя неадекватно. Гражданин был задержан, нож изъят.

В настоящее время устанавливается личность задержанного. Проводится проверка для принятия процессуального решения. Также в отношении мужчины будет оформлен протокол по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации”, прокомментировали “Вестям” в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

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Фото: скриншот видео