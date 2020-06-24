В Уфе задержали неадекватного мужчину с ножом | видео

Сегодня в башкирской столице произошел инцидент с пешеходом, который напугал прохожих своим поведением. Мужчина переходил дорогу на Проспекте Октября в районе железнодорожной больницы с ножом в руках. По словам очевидцев, пешеход вел себя явно неадекватно, кричал и размахивал холодным оружием.
“По предварительной информации, сотрудниками Полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г.Уфе на проезжей части был замечен пешеход, в руках которого был нож. Мужчина повел себя неадекватно. Гражданин был задержан, нож изъят. В настоящее время устанавливается личность задержанного. Проводится проверка для принятия процессуального решения. Также в отношении мужчины будет оформлен протокол по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации”, прокомментировали “Вестям” в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.