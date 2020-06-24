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В Уфе задержали неадекватного мужчину с ножом | видео

В Уфе задержали неадекватного мужчину с ножом | видео

Уфа | 24 июн 2020 | 17:37

Сегодня в башкирской столице произошел инцидент с пешеходом, который напугал прохожих своим поведением. Мужчина переходил дорогу на Проспекте Октября в районе железнодорожной больницы с ножом в руках. По словам очевидцев, пешеход вел себя явно неадекватно, кричал и размахивал холодным оружием.



Инспекторы ДПС задержали возмутителя спокойствия посреди оживленной трассы, нож был изъят.

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“По предварительной информации, сотрудниками Полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г.Уфе на проезжей части был замечен пешеход, в руках которого был нож. Мужчина повел себя неадекватно. Гражданин был задержан, нож изъят.
В настоящее время устанавливается личность задержанного. Проводится проверка для принятия процессуального решения. Также в отношении мужчины будет оформлен протокол по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации”, прокомментировали “Вестям” в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

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