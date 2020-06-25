ДТП в Благоварском районе Башкирии: пьяный водитель сбил 6-классника

Благоварский район | 25 июн 2020 | 08:54

В Башкирии по вине пьяного водителя произошло еще одно ДТП с ребенком. Накануне, 24 июня, нетрезвый 46-летний житель Благовара за рулем ВАЗ-2114 наехал на шестиклассника одной из уфимских школ.







Мальчик во время каникул находился в гостях у бабушки и выехал на улицу покататься на велосипеде, где его и сбили. Наезд произошёл на 7 км автодороги Языково-Балышлы-Чишмы в седьмом часу вечера. Об этом сообщила республиканская Госавтоиспекция.



- 13-летний подросток с травмами госпитализирован. Освидетельствование показало у водителя автомобиля содержание алкоголя 0,512 мг/л. Начато разбирательство, - сообщили в ведомстве.

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Фото: ГИБДД по РБ

Всего за 24 июня зарегистрировано восемь автоаварий, в которых один человек погиб, семь травмированы.За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 1800 нарушение правил дорожного движения, задержаны 38 нетрезвых водителей.