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Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: ВАЗ-21099 съехал в кювет и загорелся

Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: ВАЗ-21099 съехал в кювет и загорелся

Мелеузовский район | 25 июн 2020 | 09:12

Авария на 201 км трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии унесла жизнь 67-летнего мужчины. По данным республиканской ГИБДД, водитель ВАЗ-21099 вечером 24 июня ехал из Уфы в Оренбург.

ДТП в Благоварском районе Башкирии: пьяный водитель сбил 6-классника

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«На участке с левым поворотом выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием», — объяснили дорожные полицейские региона.
Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

Ранее сообщалось о ДТП в Благоварском районе. Здесь пьяный водитель сбил 6-классника на веловипеде.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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