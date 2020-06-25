Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: ВАЗ-21099 съехал в кювет и загорелся
Мелеузовский район | 25 июн 2020 | 09:12
Авария на 201 км трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии унесла жизнь 67-летнего мужчины. По данным республиканской ГИБДД, водитель ВАЗ-21099 вечером 24 июня ехал из Уфы в Оренбург.
«На участке с левым поворотом выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием», — объяснили дорожные полицейские региона.Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.
Ранее сообщалось о ДТП в Благоварском районе. Здесь пьяный водитель сбил 6-классника на веловипеде.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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