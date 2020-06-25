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В Илишевском районе Башкирии гостивший у бабушки ребенок скончался от ожогов

В Илишевском районе Башкирии гостивший у бабушки ребенок скончался от ожогов

Илишевский район | 25 июн 2020 | 12:19

Накануне, 24 июня, в Илишевском районе произошла страшная трагедия, как сообщил UfacityNews.ru собственный источник.



Двухлетний ребенок приехал в село Исанбаево вместе с родителями в гости к бабушке. В то время, когда взрослые занимались своими делами, мальчик опрокинул на себя горячий чайник. Кипящая вода окатила ребенка с ног до головы. Перепуганные родственники вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи определили, что ожоги составляют почти 50% поверхности тела.

В Илишевском районе Башкирии конфликт на дороге завершился стрельбой

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На карете скорой помощи малолетнего доставил в местную больницу. Около суток медперсонал боролся за жизнь пострадавшего мальчика, однако спасти ребенка так и не удалось.

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Источник: proural.info

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