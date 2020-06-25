Жительница Белокатайского района Башкирии 20 км плутала по лесу

Вечером и ночью брат потеряшки пытался разыскать ее самостоятельно, но его усилия оказались тщетны. Тогда сельчанин обратился за помощью спасателей, которые принялись искать его сестру. Но, к счастью, в полицию позвонила жительница деревни Таишево Мечетлинского района. Она заметила заблудившуюся сельчанку и отвела к себе домой. При этом обе деревни находятся в 20 километрах друг от друга. Женщина так и не смогла объяснить, как оказалась в соседнем районе. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram