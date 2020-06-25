Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жительница Белокатайского района Башкирии 20 км плутала по лесу

Жительница Белокатайского района Башкирии 20 км плутала по лесу

Жительница Белокатайского района Башкирии 20 км плутала по лесу

Белокатайский район | 25 июн 2020 | 13:49

Счастливый случай спасения произошел на днях с жительницей Белокатайского района. 40-летняя женщина вышла из дома в деревне Яныбаево 23 июня и не вернулась.

ДТП в Белокатайском районе: пьяный водитель за рулём Toyota Corolla наехал на девочку

Читайте также:

ДТП в Белокатайском районе: пьяный водитель за рулём Toyota Corolla наехал на девочку
Вечером и ночью брат потеряшки пытался разыскать ее самостоятельно, но его усилия оказались тщетны. Тогда сельчанин обратился за помощью спасателей, которые принялись искать его сестру. Но, к счастью, в полицию позвонила жительница деревни Таишево Мечетлинского района. Она заметила заблудившуюся сельчанку и отвела к себе домой. При этом обе деревни находятся в 20 километрах друг от друга. Женщина так и не смогла объяснить, как оказалась в соседнем районе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: