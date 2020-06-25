Жительница Белокатайского района Башкирии 20 км плутала по лесу

Белокатайский район | 25 июн 2020 | 13:49

Счастливый случай спасения произошел на днях с жительницей Белокатайского района. 40-летняя женщина вышла из дома в деревне Яныбаево 23 июня и не вернулась.





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