"Мазов может быть жив": сыщик занимавшийся поисками пропавшей семьи поделился свои мнением

Уфа | 25 июн 2020 | 14:16

19 и 20 июня в Башкирии нашли тела пропавших братьев Мазовых. Их искали восемь месяцев.



Отца семейства, Мазова Артёма, ищут до сих пор. Сыщик Нурсил Жданов поделился своим мнением насчёт произошедшего в интервью UFA1.RU. По мнению эксперта, Мазов-отец может вернуться домой. Он считает, что отец привязал детей чем-то тяжёлым.







Нурсил Жданов, частный детектив:



Скорее всего, он привязал их обоих к одному грузу. У Мазова за плечами был рюкзак, об этом рассказывали свидетели, и два тяжелых груза не поместились бы в него. А привязать детей можно было бы к камню, гире. Потом веревка сгнила в воде и тела всплыли

Он мог в тот момент размышлять так — раз хочешь со мной развестись, я не живой уже, а детей не отдам! Это такой внутренний эгоизм, мол, я накажу тебя, я всех накажу. Он мог обвинять окружающих [в проблемах], но не высказывать мысли, чувства открыто. Он вроде как закрытым человеком был. Но тогда, по идее, он должен был сам уйти [на тот свет] вместе с детьми. Но его тело не найдено, оно не всплыло. Хотя из-за большого веса Мазов должен был раньше всплыть. К тому же одно дело — детей утопить, другое — себя. Привязать себя к чему-либо тяжелому и утопиться сложно. Это же не так просто — взять и нахлебаться воды

Но я всё же склоняюсь к версии, что он живой. Посмотрим, обманывает меня чуйка или нет









Если мужчина всё-таки жив, он может и вернуться домой, заявил специалист. Мазов в пылу гнева хотел таким способом наказать жену из-за того, что она хотела развестись.Сыщик также отмечает, что Мазов мог уйти в лес, но в этом случае тело могут вообще не найти, поскольку звери в лесу сделают своё дело. Но профессиональная «чуйка» сыщика говорит ему о том, что Мазов жив.Если мужчина жив, он может приехать на похороны детей. Детектив считает, что Мазов всё-таки любил своих детей.

Нурсил Жданов, частный детектив:



Он может приехать домой. Неожиданно. Может внезапно появиться издалека на похоронах детей. Их он всё-таки любил, своей больной любовью

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