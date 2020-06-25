Смертельное ДТП в Благоварском районе: столкнулись "Газель" и ВАЗ-2109

В ведомстве сообщают, что авария зарегистрирована в четвертом часу дня в Благоварском районе. Предварительно известно, что на 1381 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль ВАЗ-2109.
В госавтоинспекции передают, что на месте происшествия скончались три человека – двое мужчин и одна женщина. Все из легкового автомобиля. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram