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Смертельное ДТП в Благоварском районе: столкнулись "Газель" и ВАЗ-2109

Смертельное ДТП в Благоварском районе: столкнулись "Газель" и ВАЗ-2109

Благоварский район | 25 июн 2020 | 17:37

В ведомстве сообщают, что авария зарегистрирована в четвертом часу дня в Благоварском районе. Предварительно известно, что на 1381 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль ВАЗ-2109. 

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В госавтоинспекции передают, что на месте происшествия скончались три человека – двое мужчин и одна женщина. Все из легкового автомобиля. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. 
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

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