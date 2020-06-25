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Следком Башкирии проверит семью, в которой от ожогов умер двухлетний ребенок

Следком Башкирии проверит семью, в которой от ожогов умер двухлетний ребенок

Илишевский район | 25 июн 2020 | 18:33

По факту смерти двухлетнего ребенка в Илишевском районе Башкирии Следственный комитет организовал проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 25 июня.



— По предварительным данным, накануне, 24 июня 2020 года, мальчик находился в частном доме под присмотром мамы и бабушки. Когда взрослые ненадолго отвлеклись на домашние дела, он зашел на кухню, подошел к газовой плите и начал стучать дверцей духового шкафа. В этот момент на плите находился чайник с кипятком, который опрокинулся на ребенка. Мальчика увезли в местную больницу, где ему диагностировали 50% ожогов тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенка не спасли, — сообщили в следкоме.

В Илишевском районе Башкирии гостивший у бабушки ребенок скончался от ожогов

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Следователи, в частности, проверят родителей скончавшегося ребенка. Семья воспитывает дочь.

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Источник: ufa1.ru

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