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Подробности ДТП в Благоварском районе, где погибли три человека | видео

Подробности ДТП в Благоварском районе, где погибли три человека | видео

Благоварский район | 26 июн 2020 | 10:34

В республиканской госавтоинспекции сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла вчера, 25 июня, в Благоварском районе республики. 



Напомним, что ДТП произошло на 1381 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск между ВАЗ-21093 под управлением 61-летнего уфимца, ехавшего в Буздяк, и грузовиком «Газель», за рулем которой был 38-летний житель башкирской столицы.

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«Со слов очевидцев, выезд на встречную полосу перед близко идущим транспортом стал причиной столкновения, повлекшего за собой смерть трех человек в Благоварском районе», – отметили в ГИБДД.
По информации госавтоинспекции, в аварии погибли водитель легкового автомобиля, его 62-летняя гражданская жена и ее 37-летний сын. Водитель «Газели» получил ушибы. Сейчас начато разбирательство, направленное на выяснение причин и условий возникновения ДТП.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: и видео ГИБДД по Башкирии

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