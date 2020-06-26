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В Уфе столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие

В Уфе столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие

Уфа | 26 июн 2020 | 12:02

В Уфе вечером 25 июня на перекрестке улиц Б. Бикбая и Сипайловской столкнулись четыре машины.



По предварительным данным столичной Госавтоинспекции, 32-летний житель Бирска за рулем Acura ехал по улице Сипайловской, где допустил столкновение с Honda CR-V, которая совершала поворот на улицу Б. Бикбая. От удара Honda отбросило на Renault Logan и Hyundai Tucson, которые стояли на запрещающий сигнал светофора.

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В результате дорожной аварии два человека: водитель Honda — 45-летняя женщина и пятилетний пассажир Renault были доставлены в медицинское учреждение, где им диагностировали ушибы. Медики оказали им всю необходимую помощь.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД Уфы

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