Спасатели из Туймазов, возвращаясь домой с работы, дважды оказали помощь пострадавшим в авариях

Туймазинский район | 26 июн 2020 | 12:16

Спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС из Туймазов пришли на помощь пострадавшим в ДТП по пути домой. За один день внезапную помощь пришлось оказать в двух авариях. Подробности рассказала пресс-служба ведомства.







Первую аварию спасатели встретили на трассе Самара-Уфа-Челябинск. На автодороге столкнулись «Газель» и «девятка» — спасатели не смогли проехать мимо и остановились помочь пострадавшим. К сожалению, в этой аварии спасти людей не удалось: семья из трёх человек трагически погибла.

К счастью, в автомобилях были только водители. Вызвав скорую помощь, мы сами осмотрели пострадавших и оказали им психологическую поддержку.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Тогда команда отправилась дальше по своему пути, но снова наткнулась на аварию недалеко от деревни Субханкулово. В этот раз произошло столкновение между BMW-525 и ВАЗ-2112. Иномарка улетела в кювет и перевернулась на крышу, а отечественный автомобиль остался на дороге. Спасатели помогли водителям выбраться и оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.