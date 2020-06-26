Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Спасатели из Туймазов, возвращаясь домой с работы, дважды оказали помощь пострадавшим в авариях

Спасатели из Туймазов, возвращаясь домой с работы, дважды оказали помощь пострадавшим в авариях

Спасатели из Туймазов, возвращаясь домой с работы, дважды оказали помощь пострадавшим в авариях

Туймазинский район | 26 июн 2020 | 12:16

Спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС из Туймазов пришли на помощь пострадавшим в ДТП по пути домой. За один день внезапную помощь пришлось оказать в двух авариях. Подробности рассказала пресс-служба ведомства.



Первую аварию спасатели встретили на трассе Самара-Уфа-Челябинск. На автодороге столкнулись «Газель» и «девятка» — спасатели не смогли проехать мимо и остановились помочь пострадавшим. К сожалению, в этой аварии спасти людей не удалось: семья из трёх человек трагически погибла.

Авария в Туймазинском районе: в аварии фуры Scania и ВАЗ-2112 погиб водитель

Читайте также:

Авария в Туймазинском районе: в аварии фуры Scania и ВАЗ-2112 погиб водитель
Тогда команда отправилась дальше по своему пути, но снова наткнулась на аварию недалеко от деревни Субханкулово. В этот раз произошло столкновение между BMW-525 и ВАЗ-2112. Иномарка улетела в кювет и перевернулась на крышу, а отечественный автомобиль остался на дороге. Спасатели помогли водителям выбраться и оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС:
К счастью, в автомобилях были только водители. Вызвав скорую помощь, мы сами осмотрели пострадавших и оказали им психологическую поддержку.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: