Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Дуванском районе пьяный 16-летний подросток за рулем "ВАЗ-2106" пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

В Дуванском районе пьяный 16-летний подросток за рулем "ВАЗ-2106" пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

В Дуванском районе пьяный 16-летний подросток за рулем "ВАЗ-2106" пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

Дуванский район | 26 июн 2020 | 15:35

В дежурную часть Дуванского района Башкирии вечером 22 июня поступило сообщение о том, что по одной из улиц села Месягутово неизвестный водитель ездит за рулем «ВАЗ-2106» красного цвета, предположительно, в нетрезвом состоянии.



Инспекторы ДПС заметили указанный автомобиль на улице Коммунистической. Они предприняли попытку остановить его, но водитель проигнорировал законное требование правоохранителей и свернул в сторону села Новохалилово, где бросил машину и убежал в лес.

«Автомобиль был задержан за нарушение правил остановки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других машин. Вынесено определение о возбуждении административного производства по делу», — сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ.

Авария в Зилаирском районе: школьник на мотоцикле врезался в «Ладу Гранта»

Читайте также:

Авария в Зилаирском районе: школьник на мотоцикле врезался в «Ладу Гранта»
Позже сбежавшего нарушителя задержали. Им оказался 16-летний житель Кигинского района. В отношении него в присутствии матери были оформлены протоколы. На родителей подростка также составлен административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео ГИБДД РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: