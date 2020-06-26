В Дуванском районе пьяный 16-летний подросток за рулем "ВАЗ-2106" пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

Дуванский район | 26 июн 2020 | 15:35

В дежурную часть Дуванского района Башкирии вечером 22 июня поступило сообщение о том, что по одной из улиц села Месягутово неизвестный водитель ездит за рулем «ВАЗ-2106» красного цвета, предположительно, в нетрезвом состоянии.







Инспекторы ДПС заметили указанный автомобиль на улице Коммунистической. Они предприняли попытку остановить его, но водитель проигнорировал законное требование правоохранителей и свернул в сторону села Новохалилово, где бросил машину и убежал в лес.

«Автомобиль был задержан за нарушение правил остановки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других машин. Вынесено определение о возбуждении административного производства по делу», — сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ.



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Фото: скриншот видео ГИБДД РБ

Позже сбежавшего нарушителя задержали. Им оказался 16-летний житель Кигинского района. В отношении него в присутствии матери были оформлены протоколы. На родителей подростка также составлен административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.