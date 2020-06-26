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В парке Калинина в Уфе было обнаружено тело пропавшей без вести женщины

В парке Калинина в Уфе было обнаружено тело пропавшей без вести женщины

Уфа | 26 июн 2020 | 19:45

В парке Калинина в Уфе было обнаружено тело пропавшей без вести женщины. По данным следственного комитета РБ, ее убили жестоким образом – задушили веревкой.



Известно, что женщина пропала в феврале 2019 года, тогда ее мать обратилась в полицию.  По факту пропажи правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). Главным подозреваемым стал 44-летний знакомый убитой.

По версии следствия, в январе 2019 года между ними возник конфликт, после продажи ее квартиры в Сипайлово за 2 млн рублей. Мужчина завел ее в гараж, где задушил веревкой. После оставил ее тело в смотровой яме. В апреле того же года, он вывез останки и похоронил в парке имени Калинина.
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Свою вину мужчина признал, тело пропавшей удалось найти по его наводке. Сейчас подозреваемого задержали, расследование убийства продолжается.
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Источник: gorobzor.ru

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