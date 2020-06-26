Уфа | 26 июн 2020 | 19:45

В парке Калинина в Уфе было обнаружено тело пропавшей без вести женщины. По данным следственного комитета РБ, ее убили жестоким образом – задушили веревкой.







Известно, что женщина пропала в феврале 2019 года, тогда ее мать обратилась в полицию. По факту пропажи правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). Главным подозреваемым стал 44-летний знакомый убитой.



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