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В больнице № 13 Уфы пациенты с подозрением на коронавирус устроили давку

В больнице № 13 Уфы пациенты с подозрением на коронавирус устроили давку

Уфа | 28 июн 2020 | 10:19

ЧП произошло вчера, 26 июня, в уфимской больнице №13. Пациенты с подозрением на коронавирус устроили  давку у кабинета, где проводятся КТ- обследования лёгких.



Об инциденте сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник. У кабинета образовалась большая очередь, в которой находились люди с подозрением на ковид-19, у каждого из которых были те или иные симптомы заболевания, каждого из которых врачи направили на обследование. 

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Как сообщает источник, о соблюдении социальной дистанции в сложившихся условиях речи не шло. Уставшие люди ссорились, стараясь как можно скорее пройти обследование. Некоторые из них кашляли, а некоторые начинали  выходить из себя, из того что в очереди, в переполненном людьми коридоре  провели не один час.
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Источник: www.mgazeta.com
Фото: proufu.ru

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