Ураган в Ермекеевском районе повредил крыши 5 домов

Ермекеевский район | 28 июн 2020 | 14:41

Сильный ветер, поднявшийся 27 июня в республике, нанес урон граничащему с Татарстаном Ермекеевскому району. Как сообщили в МЧС РФ по РБ, ураган частично или полностью повредил кровлю у 5 частных жилых домов в селе Ермекеево. Пострадали хозяйства на улицах Полевой и Луговой.







В домах проживают 11 человек, пострадавших нет. На месте сотрудники РЭС и представители местной администрации.



Кроме того, повредилась кровля 4-х этажного здания корпуса терапии центральной больницы. На функционирование ЦРБ данная ситуация не повлияла.

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28 июня ураганный характер погоды сохраняется. Местами ливни, грозы. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами шквалистое усиление до 17-22 м/с.