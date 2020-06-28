Ураган в Ермекеевском районе повредил крыши 5 домов

Сильный ветер, поднявшийся 27 июня в республике, нанес урон граничащему с Татарстаном Ермекеевскому району. Как сообщили в МЧС РФ по РБ, ураган частично или полностью повредил кровлю у 5 частных жилых домов в селе Ермекеево. Пострадали хозяйства на улицах Полевой и Луговой.
В домах проживают 11 человек, пострадавших нет. На месте сотрудники РЭС и представители местной администрации.
Кроме того, повредилась кровля 4-х этажного здания корпуса терапии центральной больницы. На функционирование ЦРБ данная ситуация не повлияла.