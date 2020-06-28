Жительница Сибая, защищаясь от побоев собутыльника ударила его ножом в печень

Сибай | 28 июн 2020 | 15:38

В больницу Сибая поступил 50-летний местный житель с ножевым ранением. Как сообщает МВД по РБ, мужчине поставили следующий диагноз: проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением печени, а также алкогольное опьянение. Со слов потерпевшего, телесные повреждения ему причинила его старая знакомая.







Сотрудники полиции задержали 63-летнюю местную жительницу, которая призналась в преступлении. По ее словам, с потерпевшим они знакомы давно. Вечером 27 июня, во время очередных посиделок с алкоголем, между ними произошел конфликт. Мужчина начал избивать ее, в какой-то момент женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла удар в живот своему собутыльнику.



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Фото: из открытых источников

Полицейские в ходе осмотра места совершения преступления изъяли кухонный нож, со следами крови мужчины. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.