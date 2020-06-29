В Учалах загорелся цех УГОКА

Учалинский район | 29 июн 2020 | 09:06

На Учалинском горно-обогатительном комбинате в Учалах загорелся целый цех. Как сообщили в МЧС Башкирии, сообщение о задымлении поступило накануне, 28 июня.



На место сразу же выехали выехали 12 сотрудников МЧС России на шести спецмашинах. Оказалось, что на заводе горят изделия техпластин, или транспортерные ленты. Огнем охватило 50 кв. метров.



— Погибших и пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы производится разведка. Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить старшему инспектору МЧС России, — сообщили в ведомстве.



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Фото: МЧС по Башкирии