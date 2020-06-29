Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Учалах загорелся цех УГОКА

В Учалах загорелся цех УГОКА

В Учалах загорелся цех УГОКА

Учалинский район | 29 июн 2020 | 09:06

На Учалинском горно-обогатительном комбинате в Учалах загорелся целый цех. Как сообщили в МЧС Башкирии, сообщение о задымлении поступило накануне, 28 июня.

На место сразу же выехали выехали 12 сотрудников МЧС России на шести спецмашинах. Оказалось, что на заводе горят изделия техпластин, или транспортерные ленты. Огнем охватило 50 кв. метров.

В Учалинском районе Башкирии мужчина три дня просидел в лесу

Читайте также:

В Учалинском районе Башкирии мужчина три дня просидел в лесу
— Погибших и пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы производится разведка. Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить старшему инспектору МЧС России, — сообщили в ведомстве.
Читать дальше...
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: