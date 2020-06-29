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Авария в Бакалинском районе: в селе Старые Маты водитель погиб вылетев в кювет и врезавшись в гараж

Авария в Бакалинском районе: в селе Старые Маты водитель погиб вылетев в кювет и врезавшись в гараж

Бакалинский район | 29 июн 2020 | 09:14

В Бакалинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в региональной госавтоинспекции. По информации ведомства, авария зафиксирована на улице Мира в селе Старые Маты.

По информации ГИБДД по Башкирии, 28-летний местный житель ехал по улице за рулем «Приоры», не справился с управлением и выехал в кювет, а после врезался в гараж.

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В результате произошедшего водитель скончался от полученных травм моментально на месте происшествия. В госавтоинспекции выясняют причины случившегося.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

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