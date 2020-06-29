Минэкологии Башкирии дал комментарий по поводу жалобы жителей Мелеуза на неприятный запах

«При изучении поступившей информации о загрязнении атмосферного воздуха от деятельности птицеводческого комплекса установлено, что объекты комплекса, расположенные в черте города, относятся к объектам федерального экологического надзора, проверки таких объектов вправе проводить только Росприроднадзор. Ваша информация передана для принятия мер в Южно-Уральское Управление Росприроднадзора, а также в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ для оценки соблюдения санитарных норм при размещении и эксплуатации объектов», – рассказали в ведомстве.