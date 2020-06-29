В Учалах нашли тело солистки Ансамбля танца «Уралтау»

Учалинский район | 29 июн 2020 | 14:01

В башкирском городе Учалы произошла трагедия – с собой покончила 33-летняя солистка Ансамбля танца «Уралтау» Эльвира М.. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа». Смерть девушки подтвердили представители Учалинской филармонии.







«Выражаем соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной <…> и разделяем горечь утраты... Навсегда в наших сердцах...», – написано в официальном сообществе культурного учреждения.

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По данным собеседника «КП-Уфа», все произошло в минувшие выходные. Эльвира решилась на безрассудный поступок после ссоры с супругом. Он ушел из дома, а девушка бросилась его искать. Так и не найдя мужа, она вернулась домой, где и покончила с собой. Известно, что пара воспитывала пятилетнюю дочь.