Житель Уфы зарезал собственную жену и сбежал забрав грудного младенца

Уфа | 29 июн 2020 | 16:10

В Уфе мужчина убил жену и скрылся, забрав двухмесячного ребенка. Как сообщили в Следкоме региона, стражам порядка удалось задержать злоумышленника по «горячим» следам в Челябинской области.







Шокирующее преступление совершено 25 июня в квартире жилого дома по улице Свободы в Уфе.



В ходе проведения следственных действий стало известно, что в тот злополучный день между 23-летним мужчиной и его 34-летней женой произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в область шеи потерпевшей. Женщина умерла на месте. Злоумышленник забрал грудного малыша и скрылся.



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Как стало известно, в данный момент мужчина находится под арестом, ему предъявлено обвинение по статье «убийство». Малыш находится под присмотром родной бабушки.Расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося, продолжается.



