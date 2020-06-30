В Салавате сотруднице завода оторвало руку

Салават | 30 июн 2020 | 10:54

В Салавате 27-летняя сотрудница ООО «Салаватский катализаторный завод» получила тяжелую травму. Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции, в организации приступили к расследованию несчастного случая.





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Аппаратчица лишилась левой руки ниже локтя 25 июня при обслуживании узла дозирования, смешения и грануляции установки по производству цеолитов.В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.