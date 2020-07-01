В Уфе полицейские устроили погоню за пьяным водителем кабриолета | видео

Уфа | 01 июл 2020 | 10:05

Около 11 часов вечера 30 июня в Уфе сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за автомобилистом на «Мерседесе», который с дикой скоростью «летал» по городским улицам.





Внимание сотрудников ДПС на проспекте Октября привлек кабриолет «Мерседес», водитель которого проигнорировал требование остановиться. Автоинспекторы пустились вдогонку и скоро лихача пытались остановить уже три экипажа ДПС. Нарушитель несся по улицам, нарушая правила и проезжая на красный сигнал светофора. По пути он по касательной задел две машины, но в итоге недалеко от дворца культуры имени Орджоникидзе автомобилист врезался в электростолб. Просмотр видеорегистратора показал, что водитель разгонялся до 150 км/ч.

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Фото: скриншот видео

За рулем оказался 36-летний уфимец, который отправился в поездку в нетрезвом виде. Его пассажиру после ДТП позже потребовалась помощь врачей. Теперь злостному нарушителю предстоит ответить за нетрезвое вождение, оставление места аварии, нарушение множества правил и невыполнение требований полицейских.