В Благоварском районе Башкирии уфимец, ударив таксиста, завладел его автомобилем

Благоварский район | 01 июл 2020 | 11:24

Житель Уфы вместе со своим другом отняли машину у таксиста и поехали кататься. Произошло это в Благоварском районе Башкирии. Сообщается, что оба угонщика были пьяными.







Началась история с того, что 31-летний уфимец со своим 33-летним другом подвыпили в Уфе, затем поехали к бабушке в деревню, чтобы одолжить денег. Получив необходимые средства, мужчины заказали такси.



По пути в Уфу, 31-летний мужчина ни с того ни с сего попросил таксиста заехать в другую деревню. Но в итоге решил взять управление автомобилем на себя. Уфимец ударил водителя такси, вытащил его из машины и сам сел за руль.

Удовлетворившись своим порывом, он и его недоумевающий товарищ бросили машину посреди поля. Далеко уйти горе-кутилам не удалось. Выездом следственно-оперативной группы мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции. Как выяснилось, 31-летний предполагаемый зачинщик оказался ранее судимым за приченение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.

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