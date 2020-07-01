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В Уфе на остановке обнаружили тело молодого мужчины

В Уфе на остановке обнаружили тело молодого мужчины

Уфа | 01 июл 2020 | 16:49

В центре Уфы очевидцы обнаружили тело молодого парня. Его нашли ранним утром прохожие прямо на остановке. 

По информации «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, это произошло 28 июня. Сначала очевидцы подумали, что он просто уснул, но после осмотра стало понятно, что парень мертв.

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Когда тело молодого человека было передано полицейским, те установили, что погибшему 27 лет. На теле парня не было видимых повреждений, в настоящий момент устанавливаются причины его гибели. 
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Источник: gorobzor.ru

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