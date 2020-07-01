В Уфе на остановке обнаружили тело молодого мужчины

В центре Уфы очевидцы обнаружили тело молодого парня. Его нашли ранним утром прохожие прямо на остановке.
По информации «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, это произошло 28 июня. Сначала очевидцы подумали, что он просто уснул, но после осмотра стало понятно, что парень мертв.
Когда тело молодого человека было передано полицейским, те установили, что погибшему 27 лет. На теле парня не было видимых повреждений, в настоящий момент устанавливаются причины его гибели. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram