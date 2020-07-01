Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » "У нас произошла "экологическая катастрофа": в пруду под Уфой всплыла мертвая рыба

"У нас произошла "экологическая катастрофа": в пруду под Уфой всплыла мертвая рыба

"У нас произошла "экологическая катастрофа": в пруду под Уфой всплыла мертвая рыба

Уфа | 01 июл 2020 | 17:11

В пруду садового общества «Осенний» под Уфой всплыла мёртвая рыба. Фотографии замора рыбы опубликовали в Сети.

«У нас сегодня утром произошла «экологическая катастрофа». Просим помочь», сообщают жители поселка.



Как прокомментировали в МЧС РФ по РБ, рыба всплыла на Калманских озерах недалеко от аэропорта.

«Водоём искусственного происхождения и является биологическим прудом очистных сооружений АО «Международный аэропорт «Уфа». На территории установлен информационный щит о запрете купания и ловли рыбы. Информация доведена до заинтересованных министерств и ведомств», сообщает ведомство.
В Уфе на остановке обнаружили тело молодого мужчины

Читайте также:

В Уфе на остановке обнаружили тело молодого мужчины
На место выехали экстренные службы, представители Рыбнадзора, Минэкологии и местных властей. Взяты пробы воды, которые будут готовы через 2-3 дня. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что пруд изначально не предназначен ни для ловли рыбы, ни для купания, ни для полива.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: