"У нас произошла "экологическая катастрофа": в пруду под Уфой всплыла мертвая рыба

Уфа | 01 июл 2020 | 17:11

В пруду садового общества «Осенний» под Уфой всплыла мёртвая рыба. Фотографии замора рыбы опубликовали в Сети.



«У нас сегодня утром произошла «экологическая катастрофа». Просим помочь», сообщают жители поселка.







Как прокомментировали в МЧС РФ по РБ, рыба всплыла на Калманских озерах недалеко от аэропорта.

«Водоём искусственного происхождения и является биологическим прудом очистных сооружений АО «Международный аэропорт «Уфа». На территории установлен информационный щит о запрете купания и ловли рыбы. Информация доведена до заинтересованных министерств и ведомств», сообщает ведомство.

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На место выехали экстренные службы, представители Рыбнадзора, Минэкологии и местных властей. Взяты пробы воды, которые будут готовы через 2-3 дня. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что пруд изначально не предназначен ни для ловли рыбы, ни для купания, ни для полива.