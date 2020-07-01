На заводе в Туймазинском районе Башкирии электрика убило током

Туймазинский район | 01 июл 2020 | 17:26

Несчастный случай произошел на территории завода в Туймазинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 52-летнего электрика организации убило ударило током при проведении работ с трансформатором.







От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается документация по технике безопасности и охраны труда, опрашиваются очевидцы и работники завода. В ходе проверки действиям лиц, ответственным за обеспечение соблюдения требований охраны труда, будет дана правовая оценка», комментируют «Вестям» в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram