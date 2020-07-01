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В Белорецке автомобиль на парковке начал уходить под землю | видео

В Белорецке автомобиль на парковке начал уходить под землю | видео

Белорецкий район | 01 июл 2020 | 23:49

В Белорецке едва не ушел под землю автомобиль. На любительских кадрах видно, как на парковке под одной из машин провалился асфальт.

Колеса транспортного средства словно остались на весу. И его владельцы не рискнули подходить к своему авто. Предварительно, причиной инцидента стало размытие грунта.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

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