Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Массовая драка в Нефтекамске: молодежь устроила стычку на проводах товарища в армию

Массовая драка в Нефтекамске: молодежь устроила стычку на проводах товарища в армию

Массовая драка в Нефтекамске: молодежь устроила стычку на проводах товарища в армию

Нефтекамск | 02 июл 2020 | 08:57

В башкирском Нефтекамске накануне завязалась массовая драка. Участники стычки собрались, чтобы проводить своего товарища в армию. Никто из них не предполагал, чем закончится этот вечер.



Как рассказали местные жители, которые стали очевидцами происшествия, все началось с обычной перепалки. Однако алкоголь сыграл свою решающую роль, после чего слова перетекли в драку.

Заметив неладное, к дерущимся ринулся патруль, проезжавший мимо. Правоохранителям пришлось несладко: в попытке остановить драку некоторые из них получили удары от молодчиков.

Авария в Нефтекамске: водитель «Лада Гранта» сбил на перекрестке мотоциклиста

Читайте также:

Авария в Нефтекамске: водитель «Лада Гранта» сбил на перекрестке мотоциклиста
По итогу потасовки некоторые участники драки были задержаны. 
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: