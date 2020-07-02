Массовая драка в Нефтекамске: молодежь устроила стычку на проводах товарища в армию

Нефтекамск | 02 июл 2020 | 08:57

В башкирском Нефтекамске накануне завязалась массовая драка. Участники стычки собрались, чтобы проводить своего товарища в армию. Никто из них не предполагал, чем закончится этот вечер.







Как рассказали местные жители, которые стали очевидцами происшествия, все началось с обычной перепалки. Однако алкоголь сыграл свою решающую роль, после чего слова перетекли в драку.



Заметив неладное, к дерущимся ринулся патруль, проезжавший мимо. Правоохранителям пришлось несладко: в попытке остановить драку некоторые из них получили удары от молодчиков.

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По итогу потасовки некоторые участники драки были задержаны.