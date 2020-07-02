Массовая драка в Нефтекамске: молодежь устроила стычку на проводах товарища в армию
Нефтекамск | 02 июл 2020 | 08:57
В башкирском Нефтекамске накануне завязалась массовая драка. Участники стычки собрались, чтобы проводить своего товарища в армию. Никто из них не предполагал, чем закончится этот вечер.
Как рассказали местные жители, которые стали очевидцами происшествия, все началось с обычной перепалки. Однако алкоголь сыграл свою решающую роль, после чего слова перетекли в драку.
Заметив неладное, к дерущимся ринулся патруль, проезжавший мимо. Правоохранителям пришлось несладко: в попытке остановить драку некоторые из них получили удары от молодчиков.
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Источник:
bash.news
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