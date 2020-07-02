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В Уфе две девушки превратили лифт в туалет

В Уфе две девушки превратили лифт в туалет

Уфа | 02 июл 2020 | 09:19

Несколько дней назад жители одного из многоквартирных домов в Зеленой Роще обратили внимание, что их грузовой лифт превратился в самый настоящий туалет. Один из горожан решил докопаться до истины. 



К счастью, внутри кабины были установлены камеры видеонаблюдения. После изучения архива стало понятно, кто испортил лифт в ночь на 29 июня. 

Первоначальная версия про случайного бомжа в подъезде потерпела фиаско. На этих кадрах видно, как около трех часов ночи в лифт заходят две девушки навеселе. Они показывают кому-то на площадке средний палец, двери лифта закрываются, после чего с виду культурные уфимки садятся на пол на корточки. 

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Лифт приезжает на нужный этаж, одна из девушек придерживает дверь, потому что другая еще не встала. Спустя минуту они выскакивают из кабины на площадку. 

Руслан М., житель дома:
Ну это же совсем свиньи какие-то, очень мерзкий поступок! Ничему их родители не научили! За такие вещи нужно сразу наказывать, я считаю. 

Жильцы дома сейчас ищут нарушительниц. По некоторым данным, они проживают в этом же доме. С этой записью горожане собираются обратиться в правоохранительные органы. 
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Источник: bash.news

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