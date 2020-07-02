В Уфе две девушки превратили лифт в туалет

Несколько дней назад жители одного из многоквартирных домов в Зеленой Роще обратили внимание, что их грузовой лифт превратился в самый настоящий туалет. Один из горожан решил докопаться до истины.
К счастью, внутри кабины были установлены камеры видеонаблюдения. После изучения архива стало понятно, кто испортил лифт в ночь на 29 июня.
Первоначальная версия про случайного бомжа в подъезде потерпела фиаско. На этих кадрах видно, как около трех часов ночи в лифт заходят две девушки навеселе. Они показывают кому-то на площадке средний палец, двери лифта закрываются, после чего с виду культурные уфимки садятся на пол на корточки.