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Авария в Бирском районе Башкирии: во время столкновения Honda CR-V и Lada Granta пострадали четыре человека

Авария в Бирском районе Башкирии: во время столкновения Honda CR-V и Lada Granta пострадали четыре человека

Бирский район | 02 июл 2020 | 09:25

Вчера, 1 июля, в Бирском районе Башкирии произошла серьезная авария. Столкнулись автомобили Honda CR-V и Lada Granta. Подробности ДТП рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 14 км автодороги Бирск- Дюртюли. За рулем иномарки находился 54-летний мужчина, а отечественной легковушкой управляла 25-летняя девушка. Со слов водителя "Хонды", он потерял управление из-за выхода из строя переднего колеса.

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Водитель "Гранты", а также три пассажира, среди которых находился трехлетний мальчик, получили серьезные травмы. Всех пострадавших доставили в больницу. По факту серьезного ДТП проводится проверка.
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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по РБ.

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