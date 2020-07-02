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В Сибае у рыбачившего пенсионера угнали автомобиль

В Сибае у рыбачившего пенсионера угнали автомобиль

Сибай | 02 июл 2020 | 09:30

В Сибае 69-летний горожанин стал жертвой автоугонщика. Мужчина рыбачил на местном водоеме и вдруг увидел, что его авто угоняют. Пенсионер незамедлительно обратился в полицию.



Сотрудники ДПС задержали угонщика по горячим следам. Им оказался 34-летний житель Сибая. В момент задержания он находился в нетрезвом состоянии.

Пресс-службы МВД по Башкирии:

34-летний житель города Сибая в день происшествия отдыхал со своими знакомыми за берегу реки Туяляс. Когда у приятелей закончились спиртные напитки, мужчина решил съездить в город за дополнительной порцией горячительного. Для этого он использовал чужой автомобиль, владелец которого в этот момент удил рыбу. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, когда тот возвращался обратно.
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По факту угона правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под административным арестом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Источник: bash.news

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