В Уфе произошел крупный пожар | видео

| 02 июл 2020 | 10:54

Крупный пожар произошел в Уфе в ночь на 2 июля. В третьем часу ночи поступило сообщение о горении жилого дома на улице Бельской. На место по повышенному рангу пожара направились силы и средства МЧС.







На тушение было подано 6 пожарных стволов, задействовано 35 человек и 10 единиц техники. Огонь удалось ликвидировать. Жилой дом частично спасен – сгорела крыша. Полностью уничтожен огнем гараж размером 15х20 метров.

«Погибших и травмированных нет. На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются», сообщили “Вестям” в пресс-службе МЧС РФ по РБ.





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Фото: скриншот видео