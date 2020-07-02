На трассе в Башкирии перевернулся грузовик с зерном | видео

| 02 июл 2020 | 12:34

В Башкирии на федеральной трассе опрокинулась фура с пшеницей. ДТП произошло в 5 часов дня 1 июля на автодороге М5 Урал «Самара — Уфа — Челябинск». За рулем груженого пшеницей КамАЗа находился 48-летний житель Буздякского района. В итоге на дорогу высыпалось несколько тонн зерна.





- В результате ДТП пострадавших нет, инспектора ГИБДД выясняют обстоятельства, что послужило причиной данного происшествия, — прокомментировали “Вестям” в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ

По мнению очевидцев, всех участников дорожного движения спас отбойник, а также хорошая реакция:





- Водитель на черной тачке молодец, увернулся!

- Надо и в сторону Сима расширить и отбойники поставить на трассу М5, а то слишком опасно там ездить.





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