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На трассе в Башкирии перевернулся грузовик с зерном | видео

На трассе в Башкирии перевернулся грузовик с зерном | видео

| 02 июл 2020 | 12:34

В Башкирии на федеральной трассе опрокинулась фура с пшеницей. ДТП произошло в 5 часов дня 1 июля на автодороге М5 Урал «Самара — Уфа — Челябинск». За рулем груженого пшеницей КамАЗа находился 48-летний житель Буздякского района. В итоге на дорогу высыпалось несколько тонн зерна.



- В результате ДТП пострадавших нет, инспектора ГИБДД выясняют обстоятельства, что послужило причиной данного происшествия, — прокомментировали “Вестям” в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ

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По мнению очевидцев, всех участников дорожного движения спас отбойник, а также хорошая реакция:


- Водитель на черной тачке молодец, увернулся!
- Надо и в сторону Сима расширить и отбойники поставить на трассу М5, а то слишком опасно там ездить.
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Источник: gtrk.tv

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