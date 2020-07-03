В Мелеузе в озере утонул пьяный мужчина

Мелеузовский район | 03 июл 2020 | 09:07

2 июля трагедия на воде случилась в Мелеузе на озере Сапог. Компания из трех мужчин приехала отдохнуть на берег водоема, но двоих потянуло на приключения.







Перед заплывом мужчины «разогрелись» спиртным. Двое товарищей решили добраться на другой берег озера вплавь, однако на середине пути начали тонуть. Другие отдыхающие бросились им на помощь и вытащили из воды. Незадачливые пловцы немного отдохнули, после чего один горожанин пошел к месту отдыха по берегу, а второй снова полез в воду. На этот раз спасти его не удалось – несчастный пошел ко дну.



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На место происшествия вызвали спасателей, которые уже на подъезде к берегу увидели барахтающегося в воде мужчину. Его немедленно спасли – счастливчиком оказался тот самый, второй приятель. Нетрезвый мужчина объяснил, что увидел спасателей и решил добраться до них быстрее – вплавь.Когда одному отдыхающему ничего не угрожало, спасатели приступили к поиску тела его друга. Погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции.